Общество
Около 3,8 млрд остались после распределения пособий на первенцаNews.ru вчера в 20:36
В России после распределения денег на выплату пособий по рождению первенца остались неиспользованными 3,8 млрд рублей, это примерно 8% от всей суммы. Как сообщили в Минтруде, средства были заложены с запасом. Всего на реализацию выплат было предусмотрено 48,6 млрд рублей, сообщают «Известия».
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После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными более трех млрд руб
Телеканал 360°вчера в 22:12
После выплат пособий за первенца 3,8 млрд рублей остались неиспользованными
Аргументы и Фактывчера в 23:03
После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей
Известиявчера в 19:33
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Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Обновлено в 01:24
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
Хавбек ЦСКА: фанаты «Спартака» помогли нам одолеть их команду
Обновлено в 01:52
Экономика
СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»
Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Британии создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз
Независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщило министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Зверское ограбление и мучительная смерть: Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино
Хотя многие коллеги считали, что муж вынудил звезду оставить кино, сам Хштоян пояснял, что актриса просто перенасытилась этим и могла вернуться в любой момент.
Обновлено в 01:14
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете
Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 09:45
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Игры
В Mortal Kombat 11 добавят защиту Denuvo
В Mortal Kombat 11 появится анти-пиратская защита Denuvo. Об этом стало известно со страницы игры в Steam.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Деревообрабатывающий комбинат ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на территории свободного порта Советская гавань досрочно реализовали инвестиционный проект.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Культура
Виктор Томенко выделил 155 млн рублей учреждениям культуры
155 миллионов рублей получат учреждения культуры Алтайского края на обновление материально-технической базы.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
«Сейчас я более счастливый человек, чем 10 лет назад»: Матвейчук вспомнил отношения с Макеевой
Актер добавил, что после расставания с Анастасией Макеевой он не планировал новых отношений, однако Глазкова стала его судьбой.
Обновлено вчера в 23:06
Транспорт
«Южуралмост» может получить дорожный контракт в Челябинске
Жалобу победителя, компании «ЯКК» на проведенный аукцион УФАС рассмотрит завтра, 8 апреля.
Обновлено в 01:15
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
В Румынии на побережье вынесло свыше 130 кг кокаина
Румынская полиция усилила патрули на черноморском побережье после того, как на пляжи страны выбросило десятки килограмм кокаина.
Обновлено в 01:22
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13