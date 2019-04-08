Экономика
Около 3,8 млрд остались после распределения пособий на первенцаNews.ru вчера в 20:36
В России после распределения денег на выплату пособий по рождению первенца остались неиспользованными 3,8 млрд рублей, это примерно 8% от всей суммы. Как сообщили в Минтруде, средства были заложены с запасом. Всего на реализацию выплат было предусмотрено 48,6 млрд рублей, сообщают «Известия».
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После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными более трех млрд руб
Телеканал 360°вчера в 22:12
После выплат пособий за первенца 3,8 млрд рублей остались неиспользованными
Аргументы и Фактывчера в 23:03
После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей
Известиявчера в 19:33
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Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Общество
По просьбам жителей в Солнцеве построят новые соцобъекты
Обновлено в 03:34
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
8 апреля синоптики объявили в Москве желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников
Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столице
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В Екатеринбурге в Параде Победы впервые примут участие байкеры
Еще одним новшеством Парада Победы станет участие в нем взвода байкеров. «Черные ножи» проедут на мототехнике военных лет.
Обновлено в 06:45
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Происшествия
На Новокуйбышевском заводе масел и присадок произошел пожар
В Самарской области загорелся цех Новокуйбышевского завода масел и присадок, сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Оптико-электронный комплекс разведки «Ирония» впервые сняли во время учений
Корреспондент «Звезды» первым из тележурналистов оценил возможности новейшего оптико-электронного комплекса разведки «Ирония» в ходе учений спецназа на полигоне под Новосибирском.
Обновлено вчера в 06:51
Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее
Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.
Обновлено в 03:42
Политика
Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»
Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01