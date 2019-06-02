Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в СыктывкареREGNUM 09:24
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре. Об этом рассказала «Комиинформу» заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина.
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Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес
Pro Город Сыктывкар12:50
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Футбол
Определились все участники нового сезона РПЛ
Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
Обновлено в 12:08
Баскетбол
Дюрант еще может сыграть в финальной серии плей-офф НБА
Обновлено в 16:12
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске
Пострадавшие в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, которые были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи, находятся в стабильном состоянии.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Политика
Саакашвили мечтает быть Стивом Джобсом для Украины
Обновлено в 15:16
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре
Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено в 12:36
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Говоря о действиях Украины, в МИД отметили, что отрицают наличие спора между государствами по указанным Киевом конвенциям, касающимся финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Происшествия
Автомобиль загорелся после тройного ДТП на Оптиков
Обновлено в 15:44
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала подписчикам фото 8-килограммовой рыбы
На странице в соцсети фигуристка показала подписчикам фото 8-килограммовой рыбы, которую выловила сама.
Обновлено в 14:00
Экономика
Стоимость компании SpaceX впервые превысила стоимость Tesla
Рыночная капитализация аэрокосмической компаний американского предпринимателя Илона Маска впервые превысила стоимость другой его компании по производству электромобилей.
Обновлено в 06:59
Происшествия
У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса
Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Авто
Тюнеры из E.C.D. построили Defender с открытым верхом
Тюнинг-ателье E.C.D. решило показать свою версию внедорожника Land Rover Defender с открытым верхом.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Наука
Крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии построят в США
Обновлено 31 мая в 06:33
Общество
Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город
Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток в город благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:17
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX, они должны быть заменены в течение десяти дней, говорится в сообщении американского регулятора, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 16:00