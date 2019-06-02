Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФКомиинформ 08:16

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ. Как рассказала "Комиинформу" заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина, митинг КПРФ против строительства полигона на Шиесе Архангельской области, который проходил сегодня в Мичуринском парке был согласован с городской администрацией.
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Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес

Pro Город Сыктывкар12:50

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ /подробности/

Комиинформ11:06

«Тырмас!». Участники антимусорного митинга в Сыктывкаре потребовали прекратить все строительные работы в Шиесе

7х713:04

Митинг-концерт в защиту Шиеса собрал рекордное число сыктывкарцев

Первоисточник Сыктывкар12:24

Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре

REGNUM09:24

Протесты на севере России сходят на нет. Оппозиция пытается политизировать процесс

URA.Ru09:42

Коммунисты Коми провели в Сыктывкаре митинг против незаконного ввоза мусора на Шиес

ИА БНК10:50
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Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Обновлено в 20:43
Общество

Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны

На первых единых госэкзаменах (ЕГЭ) специалисты Рособрнадзора поймали 141 выпускника со шпаргалками, всех нарушителей выгнали с экзамена, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Ушла из жизни заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко

Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов выражают соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни члена Общественного совета при Уполномоченном Ольги Васильевны Мищенко.
Обновлено в 13:24
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.
Обновлено в 20:55
Здоровье

Для жителей анивских сел провели медицинскую акцию

Жители сел смогли проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти УЗИ-диагностику, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию терапевта, отоларинголога и офтальмолога, сделать электрокардиограмму сердца, пройти обследование в передвижной рентген-лаборатории и др.
Обновлено в 20:12
Транспорт

Возобновлено авиасообщение между Сахалином и Камчаткой

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», о возобновлении полётов с Сахалина на Камчатку и обратно стало известно в марте.
Обновлено в 21:06
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Транспорт

280 километров асфальта на трассе Южно-Сахалинск — Оха оценили в 28 миллиардов

В регионе, заметил Олонцев, делается упор на приведение в порядок местных дорог (их в норме всего 34%), а также продолжение планомерных работ по асфальтированию региональных трасс (их на острове, уверен зампред, асфальтировано около 70%, но эта цифра вызывает сомнение учитывая объем грунта хотя бы на западном побережье).
Обновлено в 17:52
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства.
Обновлено в 15:41
Политика

Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Авто

Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне

На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 01:32
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи

Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
Обновлено в 15:41
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Общество

Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Общество

Глава региона обратил внимание на старые рекламные щиты на Новобульварной в Чите

Обновлено в 21:03
Здоровье

У женщин и мужчин оказались разные симптомы инфаркта

По словам кардиологов, для женщины симптомами приближающегося инфаркта могут являться насморк, изжога, одышка, боль в руках и челюсти, чувство тревожности и боль в спине.
Обновлено в 21:29
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
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Город республиканского значения, столица Республики Коми в России. Образует городской округ «Сыктывкар». В Сыктывкаре находятся региональные органы государственной власти Республики Коми, территориальные структуры федеральных органов власти, штаб-квартиры региональных коммерческих организаций и общественных объединений.
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