Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФКомиинформ 08:16
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ. Как рассказала "Комиинформу" заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина, митинг КПРФ против строительства полигона на Шиесе Архангельской области, который проходил сегодня в Мичуринском парке был согласован с городской администрацией.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес
Pro Город Сыктывкар12:50
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество
Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
На первых единых госэкзаменах (ЕГЭ) специалисты Рособрнадзора поймали 141 выпускника со шпаргалками, всех нарушителей выгнали с экзамена, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Ушла из жизни заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко
Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов выражают соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни члена Общественного совета при Уполномоченном Ольги Васильевны Мищенко.
Обновлено в 13:24
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.
Обновлено в 20:55
Здоровье
Для жителей анивских сел провели медицинскую акцию
Жители сел смогли проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти УЗИ-диагностику, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию терапевта, отоларинголога и офтальмолога, сделать электрокардиограмму сердца, пройти обследование в передвижной рентген-лаборатории и др.
Обновлено в 20:12
Транспорт
Возобновлено авиасообщение между Сахалином и Камчаткой
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», о возобновлении полётов с Сахалина на Камчатку и обратно стало известно в марте.
Обновлено в 21:06
Футбол
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов
Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Транспорт
280 километров асфальта на трассе Южно-Сахалинск — Оха оценили в 28 миллиардов
В регионе, заметил Олонцев, делается упор на приведение в порядок местных дорог (их в норме всего 34%), а также продолжение планомерных работ по асфальтированию региональных трасс (их на острове, уверен зампред, асфальтировано около 70%, но эта цифра вызывает сомнение учитывая объем грунта хотя бы на западном побережье).
Обновлено в 17:52
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Политика
Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства.
Обновлено в 15:41
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие
Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада
Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Авто
Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне
На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 01:32
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи
Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Общество
Глава региона обратил внимание на старые рекламные щиты на Новобульварной в Чите
Обновлено в 21:03
Здоровье
У женщин и мужчин оказались разные симптомы инфаркта
По словам кардиологов, для женщины симптомами приближающегося инфаркта могут являться насморк, изжога, одышка, боль в руках и челюсти, чувство тревожности и боль в спине.
Обновлено в 21:29
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31