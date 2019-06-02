Общество

Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в СыктывкареREGNUM 09:24

Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре. Об этом рассказала «Комиинформу» заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина.
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Митинг-концерт в защиту Шиеса собрал рекордное число сыктывкарцев

Первоисточник Сыктывкар12:24

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ /подробности/

Комиинформ11:06

Протесты на севере России сходят на нет. Оппозиция пытается политизировать процесс

URA.Ru09:42

Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес

Pro Город Сыктывкар12:50

Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре

REGNUM09:24

«Тырмас!». Участники антимусорного митинга в Сыктывкаре потребовали прекратить все строительные работы в Шиесе

7х713:04

Коммунисты Коми провели в Сыктывкаре митинг против незаконного ввоза мусора на Шиес

ИА БНК10:50
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Обновлено в 01:33
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 15:33
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Авто

Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом

Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Обновлено в 16:01
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика

МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН

В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Обновлено в 16:14
Космос

Дрон зафиксировал полет двух управляемых НЛО

Во время полета дрон смог зафиксировать движение двух управляемых НЛО, когда они проносились мимо на большой скорости.
Обновлено вчера в 02:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с днем рождения

Обновлено в 14:05
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Энергетика

На Сахалине опять подорожал бензин

Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный аэродром

Обновлено в 18:04
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика

Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено в 07:01
Космос

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе

Российские космонавты экипажа Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко с небольшим опережением графика завершили первый в 2019 году выход в открытый космос.
Обновлено 29 мая в 20:49
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Общество

Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89 человек

Обновлено в 03:24
Общество

Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие воды

В разных районах, городах и селах Кабардино-Балкарии отсутствует централизованное водоснабжение, заявили жители республики.
Обновлено в 16:36
Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Общество

«Черные копатели» невзначай помогли Академии наук найти крупнейший клад монет в Центральной России

Обновлено в 18:00
Общество

Астролог Цагарели с прогнозом на 3 - 9 июня: нас ждет космический шторм

Нужно учесть все возможные последствия, иначе отношения приведут к катастрофе.
Обновлено в 05:01
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Город в России
Город республиканского значения, столица Республики Коми в России. Образует городской округ «Сыктывкар». В Сыктывкаре находятся региональные органы государственной власти Республики Коми, территориальные структуры федеральных органов власти, штаб-квартиры региональных коммерческих организаций и общественных объединений.
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