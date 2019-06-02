Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в СыктывкареREGNUM 09:24

Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре. Об этом рассказала «Комиинформу» заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина.

Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре

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