Около 30 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятыхКоммерсантъ 03:37

Около 30 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2019 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии ФНС.

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С начала 2019 года в приложении «Мой налог» зарегистрировались 30 тыс. россиян в качестве самозанятых, рассказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).

Около 30 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых

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