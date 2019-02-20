Около 30 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятыхDP.RU 03:42

Около 30 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2019 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии ФНС.

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С начала 2019 года порядка 30 тыс. граждан России зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии ФНС, передает ТАСС.

Около 30 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых

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