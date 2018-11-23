Российские туристы не могут вылететь в Хабаровск с китайского острова Хайнань, сообщает ТАСС. Рейс авиакомпании "ИрАэро" задержали по техническим причинам. На борту находились 280 пассажиров, среди них есть дети.

Около 300 российских туристов застряли в Китае

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