Происшествия

Около 300 российских туристов застряли в Китае
ТВ Центр
23 ноября в 03:56

Российские туристы не могут вылететь в Хабаровск с китайского острова Хайнань, сообщает ТАСС. Рейс авиакомпании "ИрАэро" задержали по техническим причинам. На борту находились 280 пассажиров, среди них есть дети.
ТВ Центр23 ноября в 03:56

Подробнее о событии

Около 300 туристов более суток не могут вылететь с острова Хайнань в Хабаровск

Интерфакс23 ноября в 04:22

ИрАэро в Хабаровске: Когда самолет в Хайкоу отремонтируют - тогда туристы домой и полетят!

AmurMedia.ru23 ноября в 01:35

С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами

РБК22 ноября в 22:17

На Хайнань привезли деталь для «Боинга», который не может вернуться в Хабаровск

Хабаровский край сегодня22 ноября в 23:15

На Хайнане задержали вылет самолета с 280 туристами из Хабаровска

РИА Новости22 ноября в 20:52

Сотни туристов не могут вернуться с китайского курорта в Хабаровск

Губерния22 ноября в 23:00

Около 300 человек не могут вылететь из Хайкоу в Хабаровск по техническим причинам

ТАСС22 ноября в 19:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия

Певицу Машидат Омарову ранили в Махачкале

Обновлено в 10:09
Происшествия

На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре со стройматериалами на рынке в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Число пострадавших в ходе акций протеста в Париже достигло 30 человек

Число пострадавших в ходе акций протеста против роста цен на автомобильное топливо в Париже достигло 30 человек.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Латвии задержан еще один русскоязычный журналист

Сообщается, что местного русскоязычного журналиста и представителя правозащитного движения "Конгресс неграждан" Юрия Алексеева полиция безопасности Латвии задержала 23 ноября.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В московском ресторане у женщины украли кольцо стоимостью $170 тысяч

В одном из столичных ресторанов у посетительницы украли кольцо, стоимость которого составляет около $170 тыс. (более 11 млн рублей).
Обновлено в 09:39
Происшествия

В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ

Как отмечается, полиция перепутала стрелка с обычным покупателем и по ошибке застрелила посетителя ТЦ.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста

Полиция Индии не может забрать тело туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В результате пожара в Ростовской области погибли четыре человека

Тела четырех человек обнаружены на месте пожара в одноэтажном частном доме в станице Нижнекундрючинская Усть-Донецкого района Ростовской области.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Российские туристы вылетят в Хабаровск с острова Хайнань 26 ноября

Пассажиры авиакомпании "ИрАэро", 280 человек, которые третьи сутки не могут вылететь в Хабаровск с острова Хайнань, должны отправиться домой 26 ноября.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Госдуме предлагают привлекать к уголовной ответственности с 12 лет

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме намерены предложить снизить возраст наступления уголовной ответственности с 14 лет до 12 лет.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки

Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату в своего оппонента рядом с рестораном, боеприпас не взорвался, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает обвинения в финансовых махинациях

Бывший председатель совета директоров компании Nissan Карлос Гон заявил, что он не занимался финансовыми махинациями, передает телеканал NHK.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области

Обновлено в 09:03
Происшествия

Массовое ДТП произошло под Кемерово, есть пострадавшие

Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей произошли на участке автодороги «Кемерово — Лесная Поляна».
Обновлено в 10:11
Происшествия

В окрестностях Уфы столкнулись около десяти машин

Массовое ДТП произошло на трассе Уфа-Аэропорт перед въездом в город около 19.30 (17.30 мск). По этой причине затруднено движение в Уфу.
Обновлено в 10:02
ещё по теме
Хайнань
Провинция в Китае
Провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноимённый остров и ряд малых островов: Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие. Административный центр и крупнейший город - Хайкоу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хабаровск
Город в России
Город в России, центр Дальневосточного федерального округа России и Хабаровского края. Один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное