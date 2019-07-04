Футбол

Около 23 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок РоссииSports.ru вчера в 12:05

Зенит — Локомотив
завтра
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Стало известно количество проданных билетов на матч за Олимп Суперкубок России.
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На разогреве чемпионы

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
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Общество

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Купе показали в ходе фестиваля скорости в Гудвуде. Новая BMW M8 Competition является самым мощным серийным автомобилем марки.
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Дума Екатеринбурга начала «закрываться» от горожан

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