Стало известно количество проданных билетов на матч за Олимп Суперкубок России.

Около 23 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок России

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