Футбол

Около 23 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок РоссииSports.ru вчера в 12:05

Зенит — Локомотив
завтра
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Стало известно количество проданных билетов на матч за Олимп Суперкубок России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Проблемы соперников на руку петербуржцам

Петербургский дневник04:46

На матч за Суперкубок «Зенит» - «Локомотив» продано 23 500 билетов

Спорт-Экспресс05:44

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет без применения повышенных мер безопасности

ТАСС03:54

Около 23 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок России

Sports.ruвчера в 12:05

На матч за Суперкубок России по футболу продали уже 23 тысячи билетов

Online47.ruвчера в 08:32

На матч за Суперкубок России продано порядка 23 тысяч билетов

Soccer.ruвчера в 07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Общество

В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Экономика

Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины

Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Игры

Инсайдер: The Last of Us Part 2 выйдет в феврале 2020 года

Обновлено в 03:59
Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

Обновлено вчера в 10:30
Авто

Кроссовер BMW X7 превратили в пикап

Немецкая компания BMW выпустила экспериментальную версию пикапа, построенную на базе кроссовера X7.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Политика

В «Единой России» не будут проверять обвинения в адрес секретаря московского отделения партии Андрея Метельского

В «Единой России» заявляют о презумпции невиновности и о том, что обвинения должны быть доказаны.
Обновлено в 06:02
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Гаджеты

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 получит зарядку на 30 Вт

Сетевые источники поделились новыми подробностями об игровом смартфоне ASUS ROG Phone 2, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа

В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Политика

Что обсудили Путин и папа Римский

Путин предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим - в итоге президент России вошел первым.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Экономика

Сбербанк подтвердил получение всех разрешений для продажи Denizbank

Все необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка - Denizbank - банку Emirates NBD Bank документы получены.
Обновлено в 05:15
Политика

Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки

Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
Обновлено в 05:13
Футбол

«Мои заслуги игрока будут помнить ровно пять минут». Лэмпард не просит поблажек в «Челси»

Обновлено в 04:30
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Обновлено в 05:22
Политика

Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное