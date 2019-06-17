Около 20% клиентов МФО допускают просрочку по займамВести.Финанс 14 июня в 03:13

Около 20% россиян, имеющих займы в микрофинансовых организациях (МФО), допускают просрочку, при этом семья с ежемесячным доходом в 40 тыс. руб. тратит только четверть его на погашение микрозаймов, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Около 20% клиентов МФО допускают просрочку по займам

Политика Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Экономика Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

Музыка Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram прокомментировала конфликт с музыкантом Сергеем Лазаревым, который, как сообщают СМИ, произошёл в рамках вручения премии телеканала «Муз-ТВ».

Экономика Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.

Экономика Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

Политика В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.

Экономика Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

Политика Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте» Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Футбол L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.

Происшествия В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Происшествия В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.

Общество «Вы кто вообще такие?»: Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077 Если поначалу всё, что CD Projekt RED рассказывала и показывала о Cyberpunk 2077, принималось с восторгом, то не так давно, когда разработка приблизилась к финалу, начала распространяться критика отдельных аспектов игры.

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери Отец известной певицы Жанны Фриске, скончавшейся после борьбы с раком мозга четыре года назад, Владимир Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери.

Общество Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.

Происшествия Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево» Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».

Армия и оружие Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия "Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Наука Совмещение VR и микроскопа позволило учёным заглянуть «внутрь клетки» Новый метод с применением микроскопов и VR упрощает изучение, вследствие «пометки» клеток и компиляции данных.

Происшествия В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.

Политика В The New York Times отвергли обвинения со стороны Трампа в госизмене Редакция газеты The New York Times отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в госизмене в связи с публикацией материала о якобы участившихся кибератаках Вашингтона в отношении энергосистемы РФ.