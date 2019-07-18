Происшествия

Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском КиотоRT на русском 04:48

Всего в студии в момент пожара, по данным агентства, могли работать до 70 человек. По предварительной информации, возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного здания, в котором базируется студия аниме-компании Kyoto Animation, известной как KyoAni.
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Поджигая студию аниме в Киото, преступник кричал: "Умрите!"

Вести.Ru04:49

23 человека погибли, около 40 пострадали во время пожара в студии аниме в японском Киото

Эхо Москвы05:04

Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Известия05:00

В Киото подтвердили гибель 25 человек при пожаре в студии аниме

РИА Новости07:00

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

РБК04:50

СМИ: в студию аниме в Киото, где произошел пожар, поступали угрозы

ТАСС06:00

38 человек пострадали при пожаре в студии аниме в Японии

РЕН ТВвчера в 23:12
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Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Общество

Госдума ужесточила наказание за подделку документов

Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский счел позором желание Рады устроить себе каникулы

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул спикера Верховной Рады Андрея Парубия в бездействии из-за отказа собрать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли

Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Общество

Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Политика

Раскрыты детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели день на Валааме в неформальной обстановке.
Обновлено в 05:54
Здоровье

Новую инфекционную больницу в Перми планируют построить к 2022 году

Обновлено в 06:01
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции заявил о несправедливости решения США об исключении страны из программы по производству истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек

В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии на Московской

В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Кино

Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя

Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына

Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Мать больного ребенка задержали в Москве за покупку редкого лекарства

Обновлено вчера в 06:07
Политика

Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России

Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Транспорт

В Москве временно запретили купание на пляже «Серебряный бор – 2»

Купание в зоне отдыха "Серебряный бор – 2" временно запрещено из-за плохого качества воды, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:14
Экономика

Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Зеленский заявил, что «партнеры Украины» были против его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.
Обновлено вчера в 14:12
Технологии

Горэлектротранс представляет макет водородного трамвая

Горэлектротранс и филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» представили сегодня макет трамвая, работающего на водородных топливных элементах.
Обновлено в 05:52
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничат выезд за границу

Бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) могут временно ограничить право на выезд из России.
Обновлено в 06:39
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Общество

Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России

Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.
Обновлено в 06:44
Политика

МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Здоровье

Переносчиками еще одной страшной болезни являются клещи

Обновлено в 07:02
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