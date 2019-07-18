Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском КиотоRT на русском 04:48
Всего в студии в момент пожара, по данным агентства, могли работать до 70 человек. По предварительной информации, возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного здания, в котором базируется студия аниме-компании Kyoto Animation, известной как KyoAni.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Общество
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский счел позором желание Рады устроить себе каникулы
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул спикера Верховной Рады Андрея Парубия в бездействии из-за отказа собрать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Политика
Раскрыты детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели день на Валааме в неформальной обстановке.
Обновлено в 05:54
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции заявил о несправедливости решения США об исключении страны из программы по производству истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек
В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Кино
Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Мать больного ребенка задержали в Москве за покупку редкого лекарства
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России
Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Транспорт
В Москве временно запретили купание на пляже «Серебряный бор – 2»
Купание в зоне отдыха "Серебряный бор – 2" временно запрещено из-за плохого качества воды, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:14
Экономика
Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Зеленский заявил, что «партнеры Украины» были против его звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.
Обновлено вчера в 14:12
Технологии
Горэлектротранс представляет макет водородного трамвая
Горэлектротранс и филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» представили сегодня макет трамвая, работающего на водородных топливных элементах.
Обновлено в 05:52
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничат выезд за границу
Бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) могут временно ограничить право на выезд из России.
Обновлено в 06:39
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Общество
Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России
Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.
Обновлено в 06:44
Политика
МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Переносчиками еще одной страшной болезни являются клещи
Обновлено в 07:02