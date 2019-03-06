Футбол

Марсьяль пропустит ответный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионовМатч ТВ 04 марта в 05:32

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил о том, что французский нападающий Антони Марсьяль не будет готов к ответному матчу с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание нескольких граждан США в Новороссийске.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
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Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
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