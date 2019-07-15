Футбол

Около 1 млн заявок отправлено на матчи Евро-2020 в Санкт-ПетербургеТАСС 08:15

В ходе первой фазы продаж билетов было оставлено 994 617 заявок на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге. Первая фаза продаж началась 12 июня и завершилась 12 июля.
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Союз европейских футбольных ассоциаций получил рекордное количество заявок на билеты чемпионата Европы 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба УЕФА
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78.ru07:57

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Организаторы получили рекордное число заявок на матчи Евро-2020

78.ru07:57

Около 1 млн заявок отправлено на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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