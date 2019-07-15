с чего всё началось

В ходе первой фазы продаж билетов было оставлено 994 617 заявок на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге. Первая фаза продаж началась 12 июня и завершилась 12 июля.

Около 1 млн заявок отправлено на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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Шоу-бизнес Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.