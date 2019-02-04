Экономика
Около 16% заемщиков в РФ испытывают сложности с погашением кредитовПРАЙМ 04:57
Около 16% заемщиков в России на начало 2019 года испытывали сложности с исполнением обязательств по своим кредитам, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Аналитики оценили долю заемщиков с хорошим или отличным кредитным рейтингом
Rambler News Service04:20
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Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 06:55
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях
Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Транспорт
Из-за подтопления на Липецкой улице транспорт перенаправили на МКАД
«Отвод транспорта производится на внешнюю сторону МКАД, а также перекрыто движение транспорта от въезда с внутренней стороны МКАД в сторону Липецкой улицы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:23
Космос
Астронавты на МКС могут остаться без туалета на неделю
Обновлено в 09:51
Общество
IKEA начнет сдавать мебель в аренду
Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.
Обновлено в 10:49
Происшествия
СМИ назвали вероятную причину смерти Децла
По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 05:03
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция для владельцев гаджетов Apple
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности для владельцев гаджетов от компании Apple.
Обновлено в 10:17
Экономика
Ozon отменил бесплатную доставку товаров
Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей.
Обновлено в 09:38
Авто
Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей
В России сервисная кампания затронет 1 937 автомобилей Volvo, проданных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Обвиняемому в создании бомбы аспиранту МГУ продлили задержание
В понедельник городской суд Балашихи продлил задержание аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).
Обновлено в 10:52
Музыка
Супруга Децла рассказала о выходе его нового видео
В день прощания с Децлом (Кириллом Толмацким) на YouTube-канале выйдет его последнее видео, сообщила супруга рэпера Юлия.
Обновлено в 09:26
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Наука
Ученые сообщили об изменении цвета мирового океана
Обновлено в 05:00
Общество
Врио губернатора Петербурга уволил главу Фрунзенского района
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории.
Обновлено в 09:01
Экономика
Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте ВВП
В 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:38
Транспорт
«Уральские авиалинии» временно ограничат питание пассажиров на борту
Ранее издание «Екатеринбург Онлайн» опубликовало копию распоряжения, согласно которому при выполнении рейсов эконом-класса длительностью до двух часов питание на борту осуществляться не будет.
Обновлено в 08:49
Общество
Сенатору Арашукову пришлось начать есть в СИЗО
Сенатор начал пить в СИЗО чай и есть первое.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Украина объявила в розыск пропавшего капитана «Норда»
МВД Украины объявило в национальный розыск капитана арестованного российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 10:43
Экономика
В России на некоторые модели iPhone снизили цены
Российские ретейлеры снизили цены на некоторые модели смартфонов Apple - iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, при этом цены на официальном сайте Apple остались на прежнем уровне.
Обновлено в 09:18
Общество
Конституционный суд России запретил взыскивать алименты с ряда выплат
По мнению суда, удержание алиментов с выплат, не приносящих гражданам реального дохода, «нарушает баланс конституционно значимых ценностей и принцип равенства работников, которые используют для выполнения порученной им в рамках трудовых отношений работы различные виды личного имущества».
Обновлено в 10:27