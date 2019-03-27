Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабженияРоссийская газета вчера в 22:04
На Украине могут отключить 40 водоканалов из-за долгов за электричество. Это приведет к тому, что с первого апреля 1,5 миллиона жителей останутся без водоснабжения, так как прекратят работу насосы.
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