Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабженияРоссийская газета вчера в 22:04

На Украине могут отключить 40 водоканалов из-за долгов за электричество. Это приведет к тому, что с первого апреля 1,5 миллиона жителей останутся без водоснабжения, так как прекратят работу насосы.
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Украинцев начнут массово отключать от водоснабжения из-за долгов

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СМИ: Около 1,5 млн украинцев могут лишиться водоснабжения с 1 апреля

RT на русскомвчера в 21:36

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Телеканал 360°вчера в 20:31

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РИА Новостивчера в 17:34
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