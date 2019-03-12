Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабженияРоссийская газета вчера в 22:04
На Украине могут отключить 40 водоканалов из-за долгов за электричество. Это приведет к тому, что с первого апреля 1,5 миллиона жителей останутся без водоснабжения, так как прекратят работу насосы.
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На трассе в Пермском крае перевернулся автобус с 17 пассажирами
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В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
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Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
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Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
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Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
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У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей
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Обновлено в 04:18
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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00