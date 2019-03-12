Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабженияРоссийская газета вчера в 22:04

На Украине могут отключить 40 водоканалов из-за долгов за электричество. Это приведет к тому, что с первого апреля 1,5 миллиона жителей останутся без водоснабжения, так как прекратят работу насосы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

Российская газетавчера в 22:04

Около 1,5 млн украинских граждан могут остаться без водоснабжения

Известиявчера в 23:30

Полтора миллиона украинцев могут остаться без воды из-за долгов

Аргументы и Фактывчера в 22:49

Украинцев начнут массово отключать от водоснабжения из-за долгов

Московский Комсомолецвчера в 23:54

СМИ: Около 1,5 млн украинцев могут лишиться водоснабжения с 1 апреля

RT на русскомвчера в 21:36

1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения

Телеканал 360°вчера в 20:31

Около 1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Футбол

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Обновлено в 02:38
Политика

Матвиенко прокомментировала задержание Абызова

Задержание экс-министра РФ Михаила Абызова демонстрирует, что неприкасаемых в России нет и реальная борьба с коррупционерами в стране продолжается.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Силовики проводят массовый обыск в Крыму

Согласно информации, размещённой очевидцами на сайте Facebook, обыскиваются дома двух десятков жителей микрорайонов Каменка, Белое-5 и Строгоновка в Симферополе, села Владимировка и посёлка Зуя в Белогорском районе.
Обновлено в 04:01
Космос

Красноярский Илон Маск решил развивать космический туризм

Обновлено вчера в 01:44
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Кино

Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»

Продюсер "Матрицы" Лоренцо Ди Бонавентуре припомнил, как тяжело создателям было найти актёра на роль Нео.
Обновлено в 07:00
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Политика

Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран

В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 05:57
Технологии

Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении

Зампред правления Сбербанка России Светлана Кирсанова сообщила, что с апреля 2019 года клиенты банка смогут менять ПИН-код карты в мобильном приложении.
Обновлено в 06:03
Политика

Неизвестные забросали камнями и петардами машину Гуайдо в Венесуэле

Обновлено в 00:43
Хоккей

Цулыгин прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом»

На "Уфа-Арене" прошла открытая тренировка ХК "Салават Юлаев" Тренер хоккейной команды "Салават Юлаев" Николай Цулыгин 27 марта на открытой для СМИ тренировке прокомментировал предстоящую серию с "Авангардом".
Обновлено в 03:41
Политика

Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву

Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено в 04:14
Политика

Сирия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за Голанских высот

Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот, над которыми США признали суверенитет Израиля.
Обновлено вчера в 22:04
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Политика

В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве

В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
Обновлено в 07:25
Футбол

Погребняк в среду присоединится к «Уралу» на Кипре

Димитров, Поляков и Бумаль уже присоединились к команде на Кипре. Ароян во вторник играл, и в среду прилетает в Пафос.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Спорт

Загитова собрала Большой шлем. Но Ягудин все равно лучше

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес

Фанаты посоветовали Биберу повзрослеть и разобраться, наконец, со своими чувствами.
Обновлено в 04:00
Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа

Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии

Обновлено в 03:24
Политика

Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу»

Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.
Обновлено в 06:54
Политика

НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Единоборства

Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Политика

Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле

Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное