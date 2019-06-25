В Казахстане прекратились интенсивные взрывы после ЧП в военной частиРИА Новости 01:06

Самые интенсивные взрывы после ЧП на складе военной части рядом с казахстанским городом Арысь прекратились, угрозы распространения чрезвычайного происшествия нет, сообщил заместитель главы МВД республики Юрий Ильин.

В Казахстане прекратились интенсивные взрывы после ЧП в военной части

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Общество МЧС: На Средний Урал надвигается ураган Региональное управление МЧС предупредило уральцев о надвигающейся стихии с помощью SMS-оповещения.

Шоу-бизнес Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.

Политика Россия открывает транзит украинских товаров Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.

Здоровье Роскачество подвело итоги исследования детского питания Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.

Политика ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России.

Армия и оружие Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки 25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.

Политика ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Происшествия Boeing оставил самолеты на автопарковке Компания Boeing разместила несколько самолетов 737 MAX на парковочных местах своих сотрудников. Об этом сообщает Business Insider.

Баскетбол Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.

Политика Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Общество Мускулистая ворона озадачила пользователей сети Пользователь Twitter под ником LIWJATAN опубликовал видео, на котором ворона стоит в нестандартной позе, опираясь на крылья, из-за чего они выглядят довольно мускулистыми.

Политика Порошенко призвал переименовать Грузию Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело.

Происшествия Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.

Происшествия Задержан подозреваемый отравитель с газировкой Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.

Политика Киев ответил на условие РФ по транзиту газа Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.

Футбол Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.

Авто Genesis объявил старт продаж нового Genesis G70 Genesis официально объявил старт продаж своего спортивного седана Genesis G70 на рынке Австралии.

Общество Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.

Экономика С 1 августа повысят пенсии С 1 августа работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере.

Происшествия В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в ущелье Не менее шести человек погибли, еще 39 получили ранения при падении автобуса в ущелье в восточном индийском штате Джаркханд, сообщает телеканал NDTV.

Здоровье Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.

Происшествия В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.