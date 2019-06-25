Происшествия
В Казахстане прекратились интенсивные взрывы после ЧП в военной частиРИА Новости 01:06
Самые интенсивные взрывы после ЧП на складе военной части рядом с казахстанским городом Арысь прекратились, угрозы распространения чрезвычайного происшествия нет, сообщил заместитель главы МВД республики Юрий Ильин.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:52, Ашберн
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
МЧС: На Средний Урал надвигается ураган
Региональное управление МЧС предупредило уральцев о надвигающейся стихии с помощью SMS-оповещения.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Россия открывает транзит украинских товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:35
Здоровье
Роскачество подвело итоги исследования детского питания
Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Политика
ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Boeing оставил самолеты на автопарковке
Компания Boeing разместила несколько самолетов 737 MAX на парковочных местах своих сотрудников. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 00:40
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 07:53
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Общество
Мускулистая ворона озадачила пользователей сети
Пользователь Twitter под ником LIWJATAN опубликовал видео, на котором ворона стоит в нестандартной позе, опираясь на крылья, из-за чего они выглядят довольно мускулистыми.
Обновлено в 00:30
Политика
Порошенко призвал переименовать Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Единый диспетчерский центр скорой помощи откроют в Забайкалье
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Genesis объявил старт продаж нового Genesis G70
Genesis официально объявил старт продаж своего спортивного седана Genesis G70 на рынке Австралии.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
С 1 августа повысят пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в ущелье
Не менее шести человек погибли, еще 39 получили ранения при падении автобуса в ущелье в восточном индийском штате Джаркханд, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:07
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 16:02