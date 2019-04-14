Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минированииREGNUM 08:58

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба полиции Киева.

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

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