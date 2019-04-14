Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минированииREGNUM 08:58
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба полиции Киева.
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Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Комсомольская правда09:19
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
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Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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Ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера
Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила на тренировке каскад четверной лутц - тройной риттбергер, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Футбол
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:54
Культура
Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 18:59
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«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика
«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко
Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Культура
Роберт Юлдашев и ансамбль «Курайсы» выступили в столице
Популяризатор башкирской народной музыки Роберт Юлдашев услышал как-то в гостях старика, который играл на очень редком инструменте, который сделан из уральского тростника, на башкирском курае.
Обновлено в 13:57
Общество
В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Обновлено в 02:40
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора
Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой
Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине
В Швеции в городе Норрчёпинг произошёл взрыв в кладовой ювелирного магазина, данных о пострадавших не поступало.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Общество
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Тотальная слежка: Google передает данные о пользователях полиции США
Компания Google передает полиции США информацию о местоположении пользователей. От подобных действий уже пострадали невиновные люди.
Обновлено в 14:08
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
Охранники «Пятерочки» избили покупателя на юго-востоке Москвы
Охранники супермаркета избили покупателя в столичном районе Текстильщики, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:10
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00