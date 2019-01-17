Политика
Порядка 130 тысяч человек приветствовали Путина в БелградеРИА Новости 16:43
Порядка 130 тысяч человек пришли поприветствовать российского лидера Владимира Путина перед храмом Святого Саввы в столице Сербии Белграде в четверг вечером. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Армия и оружие
США разместят на Аляске новые системы перехвата ракет
Обновлено в 14:29
Политика
Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос украинца
Президент Украины Петр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:19
Политика
Суд Львова арестовал выдворенную из России журналистку Бойко
Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца выдворенной ранее из России украинской журналистке Елене Бойко.
Обновлено в 16:22
Политика
Глава ПАСЕ сожалеет о решении России не направлять делегацию
"Разумеется, я проинформирую членов президентского комитета и бюро ассамблеи о заявлениях и позиции российского парламента", - добавила она.
Обновлено в 13:46
Политика
Глава МИД ФРГ заявил, что «Северный поток-2» уже не остановить
Реализацию проекта "Северный поток-2" уже никто и никто не остановит, уверен министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 15:49
Политика
Рада Украины приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин
Украинская Рада приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В сирийском Манбидже ликвидировали террориста со взрывным устройством
Военные в сирийском городе Манбидж ликвидировали террориста со взрывным устройством, попытавшегося бежать при задержании, сообщила пресс-служба военного совета города.
Обновлено в 16:49
Политика
Трамп отменил зарубежную командировку Пелоси из-за шатдауна
Президент США Дональд Трамп отменил визиты спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Брюссель, Египет и Афганистан в связи с приостановкой работы правительства страны.
Обновлено в 17:34
Политика
Собчак исключила политический подтекст визита на Украину
Обновлено в 06:32
Политика
Минкомсвязь поддержала законопроект о «суверенном рунете»
В Минкомсвязи «не видят препятствий» для поддержки законопроекта о «суверенном рунете», заявил замминистра связи Олег Иванов на расширенном заседании профильного комитета Госдумы по информполитике.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин заявил о возможности продолжения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что при растущем объеме поставок российского газа в Европу сохраняется возможность продолжения транзита и через Украину.
Обновлено в 14:08
Политика
Раскрывший махинации губернатора Хакасии ресурс оказался заблокирован
Новостной ресурс vg-news оказался недоступен пользователям в четверг, 17 января. Причина блокировки сайта неизвестна.
Обновлено в 13:19
Политика
Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент
Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что намерен участвовать в выборах в Европейский парламент.
Обновлено в 07:42
Политика
Facebook и Instagram удалили 500 аккаунтов, связанных с Россией
Более 500 страниц и аккаунтов были удалены из Facebook и Instagram, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Названа дата интронизации главы новой украинской церкви Епифания
Как сообщает агентство Укринформ, интронизация предстоятеля новой Православной церкви Украины митрополита Епифания намечена на 3 февраля 2019 года.
Обновлено в 16:26