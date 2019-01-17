Политика

Порядка 130 тысяч человек приветствовали Путина в БелградеРИА Новости 16:43

Порядка 130 тысяч человек пришли поприветствовать российского лидера Владимира Путина перед храмом Святого Саввы в столице Сербии Белграде в четверг вечером. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах республики.
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Порядка 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде

РИА Новости16:43

Путин и Вучич завершили мозаику в храме Белграда

News.ru17:11

Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде

RT на русском15:09

Путин и Вучич посетили храм Святого Саввы

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Путин и Вучич символически завершили работу над образом Христа в белградском храме

ТАСС14:31

Путина в Белграде собрались поприветствовать 130 тысяч человек

Life.ru17:20

Путин посетил храм Святого Саввы в Белграде

Вести.Ru13:30
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США разместят на Аляске новые системы перехвата ракет

Обновлено в 14:29
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Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос украинца

Президент Украины Петр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:19
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Суд Львова арестовал выдворенную из России журналистку Бойко

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца выдворенной ранее из России украинской журналистке Елене Бойко.
Обновлено в 16:22
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Глава ПАСЕ сожалеет о решении России не направлять делегацию

"Разумеется, я проинформирую членов президентского комитета и бюро ассамблеи о заявлениях и позиции российского парламента", - добавила она.
Обновлено в 13:46
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Глава МИД ФРГ заявил, что «Северный поток-2» уже не остановить

Реализацию проекта "Северный поток-2" уже никто и никто не остановит, уверен министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 15:49
Политика

Рада Украины приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин

Украинская Рада приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

В сирийском Манбидже ликвидировали террориста со взрывным устройством

Военные в сирийском городе Манбидж ликвидировали террориста со взрывным устройством, попытавшегося бежать при задержании, сообщила пресс-служба военного совета города.
Обновлено в 16:49
Политика

Трамп отменил зарубежную командировку Пелоси из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп отменил визиты спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Брюссель, Египет и Афганистан в связи с приостановкой работы правительства страны.
Обновлено в 17:34
Политика

Собчак исключила политический подтекст визита на Украину

Обновлено в 06:32
Политика

Минкомсвязь поддержала законопроект о «суверенном рунете»

В Минкомсвязи «не видят препятствий» для поддержки законопроекта о «суверенном рунете», заявил замминистра связи Олег Иванов на расширенном заседании профильного комитета Госдумы по информполитике.
Обновлено в 07:45
Политика

Путин заявил о возможности продолжения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что при растущем объеме поставок российского газа в Европу сохраняется возможность продолжения транзита и через Украину.
Обновлено в 14:08
Политика

Раскрывший махинации губернатора Хакасии ресурс оказался заблокирован

Новостной ресурс vg-news оказался недоступен пользователям в четверг, 17 января. Причина блокировки сайта неизвестна.
Обновлено в 13:19
Политика

Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что намерен участвовать в выборах в Европейский парламент.
Обновлено в 07:42
Политика

Facebook и Instagram удалили 500 аккаунтов, связанных с Россией

Более 500 страниц и аккаунтов были удалены из Facebook и Instagram, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика

Названа дата интронизации главы новой украинской церкви Епифания

Как сообщает агентство Укринформ, интронизация предстоятеля новой Православной церкви Украины митрополита Епифания намечена на 3 февраля 2019 года.
Обновлено в 16:26
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Святой Савва
Сербский святой
Один из самых почитаемых святых Сербской православной церкви, религиозный, культурный и политический деятель.
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