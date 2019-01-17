Порядка 130 тысяч человек приветствовали Путина в БелградеРИА Новости 16:43

Порядка 130 тысяч человек пришли поприветствовать российского лидера Владимира Путина перед храмом Святого Саввы в столице Сербии Белграде в четверг вечером. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Порядка 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде

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