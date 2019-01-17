Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в БелградеRT на русском 15:09

Как отмечается, Путин вместе с сербским лидером Александром Вучичем осмотрел крупнейший православный храм и поучаствовал в построении мозаики. «Около 130 тыс. человек собрались для того, чтобы приветствовать президента России», — говорится в сообщении. 17 января Путин прибыл в Сербию.

Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде

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