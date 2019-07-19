Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM вчера в 03:13
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить857
с чего всё началось
Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).РБКвчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 11 тысяч россиян ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц
Эхо Москвывчера в 07:32
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
Космос
Леонов и Армстронг могли бы вместе высадиться на Луне
Обновлено вчера в 21:25
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера
Обновлено вчера в 22:27
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Сотрудники МЧС вытащили мужчину из Москвы-реки в районе Новоспасского моста
Обновлено в 01:05
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:20
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачёвой увлеклась тренажёрами
Пятилетняя дочь телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лиза впервые сбросила лишний вес.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек
В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено 18 июля в 15:00
Наука
В Китае обнаружили древние рисунки на костях возрастом 125 тысяч лет
В Китае нашли древнейшие рисунки на костях, возраст которых составляет около 105–125 тысяч лет.
Обновлено 18 июля в 14:34
Кино
Netflix представила трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:51
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено 18 июля в 11:30
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Киев ввел спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ России
Как уточнил представитель главы украинского государства в кабинете министров, с 1-го августа спецпошлина на дизельное топливо достигнет отметки в 3,75%, а с 1-го октября – 4%.
Обновлено 18 июля в 08:40
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у Верховной Рады в Киеве
У здания Верховной Рады в Киеве полицейские задержали мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00