Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).

с чего всё началось

В ведомстве отметили, что за два года этот показатель вырос на 38%. Так, по информации Росстата, более 1 млн рублей в России зарабатывают не менее 11 тыс. человек. Однако это самая малочисленная категория работников — всего 0,1% от общего количество трудящихся в стране, сообщает РБК.

Политика Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.

Происшествия Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево» Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Кино Умер актер Август Милованов из «Государственной границы» Сыгравший в телесериале «Государственная граница» белорусский актер Август Милованов скончался на 83-м году жизни, сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

Происшествия РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха 18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Политика МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.

Общество В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Политика Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Политика Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2» Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Здоровье Депздрав призвал жителей столицы петь песни, чтобы укрепить иммунитет Специалист московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, что пение хорошо влияет на здоровье внутренних органов человека, а в частности — улучшает вентиляцию легких и укрепляет иммунитет к простуде.

Происшествия Нидерланды частично признали вину в гибели мусульман в Сребреннице Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».

Шоу-бизнес Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк лучшего жениха Подмосковья По мнению Сябитовой, Ирине стоит пересмотреть свои взгляды на мужчин и обратить свое внимание на «отечественного производителя», который совершенно точно будет надежнее каких-то зарубежных «экземпляров».

Наука Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.

Общество В России откроют сеть центров воспитания родителей К концу 2019 года в 54 регионах России откроют 95 новых центров помощи для родителей.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Политика На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.

Армия и оружие Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.