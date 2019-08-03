Происшествия

Около 10 участников несогласованной акции задержали в МосквеИзвестия 07:44

На Пушкинской площади в Москве задержали около 10 участников несанкционированной акции. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РЕН ТВ. Полиция препроводила их к своему автобусу после неоднократных призывов разойтись.
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Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади

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