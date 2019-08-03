Происшествия
Около 10 участников несогласованной акции задержали в МосквеИзвестия 07:44
На Пушкинской площади в Москве задержали около 10 участников несанкционированной акции. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РЕН ТВ. Полиция препроводила их к своему автобусу после неоднократных призывов разойтись.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Общество
Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях
Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Футбол
Кононов не стал комментировать информацию о трансфере Тиля в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался комментировать информацию о переходе в команду полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол
Клопп выразил недовольство датой начала АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал календарь нового сезона чемпионата Англии.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Футбол
Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе
Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 16:50
Футбол
Георгий Джикия: «Тил сказал, что рад всех видеть»
Сказал, что провел отличное время в "Спартаке", поблагодарил за моменты, которые были у него в России.
Обновлено в 16:00
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Глюкоза написала пост о ненависти
Пост, посвящённый ненависти, написала на своей странице в соцсети певица Глюкоза.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Баскетбол
Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины
Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака
В США обнаружили в захламленном доме труп 80-летней жительницы Детройта, который частично съела собака.
Обновлено в 16:24
Общество
Noize MC записал трек о разгоне протестов в Москве
Noize MC (Иван Алексеев) записал трек, посвященный космонавтам в камуфляжных скафандрах со щитами, которые дубинкой бьют гуманоидов .
Обновлено в 12:35
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Кино
Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки»
Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол
Зобнин рассказал, что помешало ему забить в концовке матча с «Динамо»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью со столичным «Динамо» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:21
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов
Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Автоспорт
Макс Ферстаппен: машина буквально летела по трассе, это невероятно
Голландский пилот австрийской команды "Ред Булла" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии, где он завоевал поул.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Наука
Созданы первые квантовые источники света
Обновлено вчера в 08:48