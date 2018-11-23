Футбол
Оклад Мане в «Ливерпуле» вырос до 150 тыс. фунтов в неделю
Оклад Мане в «Ливерпуле» вырос до 150 тыс. фунтов в неделюSports.ru20:55
Стали известны условия нового соглашения полузащитника Садьо Мане с «Ливерпулем». Контракт с 26-летним сенегальцем продлен до 2023 года.
Sports.ru20:55
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Обновлено в 21:29
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«Челси» может подписать 20-летнего игрока «Лиона»
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может перебраться в Англию. Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Челси».
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