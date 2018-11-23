Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане
Евро-футбол.ру
00:25

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане пролонгировал сотрудничество с мерсисайдцами, рапортует пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру00:25

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Мане по новому контракту с «Ливерпулем» будет получать 150 тысяч фунтов в неделю

Спорт-Экспрессвчера в 23:47

Мане забил 40 мячей за «Ливерпуль». Видеообзор всех голов сенегальца за мерсисайдцев

Sport24.ruвчера в 20:21

Садио Мане: «Очень счастлив продлить свое время в „Ливерпуле“»

Матч ТВвчера в 18:07

Оклад Мане в «Ливерпуле» вырос до 150 тыс. фунтов в неделю

Sports.ruвчера в 20:55

Мане договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта (видео)

Советский спортвчера в 16:35

Мане подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

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Мане - о продлении контракта: «Я принял лучшее решение в карьере»

Soccer.ruвчера в 16:54
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
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Вчера пост главного тренера ирландской сборной по соглашению сторон покинул Мартин О’Нил.
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Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено вчера в 23:40
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Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
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Глушаков опубликовал фотографию с командного ужина «Спартака»

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Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
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Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
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«Челси» может подписать 20-летнего игрока «Лиона»

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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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