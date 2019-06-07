Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости 11:42
Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.
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Футбол
России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов
Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».
Обновлено в 20:26
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 15:00
Кино
Девушка нашла любовь, уснув в кино
Во время фильма девушка уснула, однако через 20 минут обнаружила, что молодой человек держит ее за руку.
Обновлено в 15:51
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за «пробивание дна»
Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключил, что указ Зеленского о роспуске парламента признают неконституционным, и заявил, что в окружении президента есть план на такой случай.
Обновлено в 19:18
Общество
В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G
Документом на пять лет предусмотрен ряд пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, "Интернета вещей", "Умного города", технологий 5G.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова
Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено вчера в 04:14
Кино
Мишель Хазанавичус снимет мультфильм про Холокост
Французский режиссер и обладатель «Оскара» Мишель Хазанавичус готовится снять анимационный фильм по роману Жана-Клода Грумберга «Самый драгоценный товар».
Обновлено в 11:11
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Экономика
Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах
Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян
Обновлено в 11:15
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Следственный комитет России (СК) задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 15:31
Интернет
«ВКонтакте» протестирует рекомендации видео в приложении
«ВКонтакте» начала тестировать обновлённый раздел с видео в приложениях для Android и iOS, говорится в блоге компании.
Обновлено в 13:50
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Общество
Названа главная опасность фастфуда для детей
Регулярное употребление в пищу фастфуда ведет к проявлению аллергических реакций, так как в организме накапливаются особые вещества.
Обновлено в 20:02
Происшествия
В Москве прошла акция журналистов в поддержку Ивана Голунова
В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:22
Экономика
Силуанов верит в создание в России сотни сильных модных брендов
Министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии ПМЭФ заявил, что российская легкая промышленность способна создать сотни сотни сильных брендов одежды и обуви.
Обновлено в 14:20