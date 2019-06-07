Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости 11:42

Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

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