Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости 11:42
Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
Общество
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено в 22:20
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Политика
Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери
Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.
Обновлено в 14:58
Экономика
Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество
«Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.
Обновлено в 12:24
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни
Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.
Обновлено в 07:25
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес
Маша Малиновская вышла без белья на ковровую дорожку
Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.
Обновлено в 11:49
Спорт
Уно проведет летние сборы с Тутберидзе
Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратный серебряный призер чемпионата мира Шома Уно присоединится к группе российского тренера Этери Тутберидзе на время летних сборов.
Обновлено в 21:40
Транспорт
Автомобилистам приготовили новые запреты
Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).
Обновлено в 22:52
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" из-за дисквалификации, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено в 18:59
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено в 19:00
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Авто
Porsche отзывает более 33 тысяч моделей Panamera
Компания Porsche отзывает 33 206 машин Panamera на североамериканском рынке по причине возможного возгорания.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
США дали Турции время подумать об отказе от С-400
Ранее были названы сроки поставки С-400 Турции. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, поставки С-400 Турции начнутся через два месяца.
Обновлено в 16:20
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся Facebook, Instagram и WhatsApp
Социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei.
Обновлено в 11:09
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Политика
Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян
Обновлено в 11:15
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!
Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15