Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости вчера в 11:42

Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.
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Появилось видео спасения Си Цзиньпина от падения охранниками Путина

Известиявчера в 17:22

Видео: охрана Путина уберегла Си Цзиньпина от падения со сцены

РЕН ТВвчера в 13:44

Си Цзиньпин чуть не упал рядом с Путиным

Lenta.ruвчера в 11:49

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Газета.Ruвчера в 11:58

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

РИА Новостивчера в 11:42

Си Цзиньпин едва не упал со сцены на ПМЭФ

Взгляд.рувчера в 11:27

Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на ПМЭФ

ТАССвчера в 11:05
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
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Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.
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«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
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Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
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Авто

Что лучше купить за 600 000 рублей: новую LADA Granta Cross или подержанный кроссовер

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Здоровье

Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.
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Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

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Политика

Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией

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Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

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Армия и оружие

Украинские военные воспротивились Зеленскому

6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
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Хоккей

Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:00
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
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Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

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Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
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Баскетбол

«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА

"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
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Футбол

Сборная Франции разгромила Корею в стартовом матче женского ЧМ-2019

Обновлено вчера в 17:37
Политика

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
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Обновлено вчера в 08:11
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать и даже депортировать из страны всех тех, кто продает алкоголь несовершеннолетним.
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Ученые назвали главную причину старения

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Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле

Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.
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Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты.
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Авто

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NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
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