Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости вчера в 11:42

Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.

Армия и оружие США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

Политика «Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Происшествия МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Здоровье Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Армия и оружие Украинские военные воспротивились Зеленскому 6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.

Хоккей Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Происшествия В Петербурге катер врезался в мост В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".

Баскетбол «Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА "Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".

Политика Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.

Здоровье Милонов предложил депортировать тех, кто продает алкоголь подросткам Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать и даже депортировать из страны всех тех, кто продает алкоголь несовершеннолетним.

Кино Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.

Общество На юго-востоке Москвы почти в семь раз был превышен уровень сероводорода В ночь на 8 июня датчики «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

Кино Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты.