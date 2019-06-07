Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости вчера в 11:42
Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.
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Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Политика
«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США
Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Что лучше купить за 600 000 рублей: новую LADA Granta Cross или подержанный кроссовер
В топе машина стоит 643 900 рублей. За эти же деньги можно купить подержанный кроссовер.
Обновлено вчера в 07:37
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.
Обновлено вчера в 19:00
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:57
Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
Украинские военные воспротивились Зеленскому
6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
Обновлено в 00:31
Хоккей
Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:00
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:35
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Футбол
Сборная Франции разгромила Корею в стартовом матче женского ЧМ-2019
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье
Милонов предложил депортировать тех, кто продает алкоголь подросткам
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать и даже депортировать из страны всех тех, кто продает алкоголь несовершеннолетним.
Обновлено вчера в 14:30
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Обновлено вчера в 08:16
Кино
Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле
Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.
Обновлено в 01:23
Общество
На юго-востоке Москвы почти в семь раз был превышен уровень сероводорода
В ночь на 8 июня датчики «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.
Обновлено в 01:48
Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион
NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено вчера в 08:22