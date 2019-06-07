Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости 11:42

Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.
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Появилось видео спасения Си Цзиньпина от падения охранниками Путина

Известия17:22

Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе

РБК13:48

Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на ПМЭФ

ТАСС11:05

Си Цзиньпин чуть не упал рядом с Путиным

Lenta.ru11:49

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

РИА Новости11:42

Си Цзиньпин едва не упал со сцены на ПМЭФ

Взгляд.ру11:27

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Газета.Ru11:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:59, Ашберн
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
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Транспорт

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Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
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Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае

Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
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Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
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Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ

Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено в 10:46
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
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Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
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Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
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Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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Футбол

России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов

Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».
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В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ

Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
Обновлено в 19:39
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
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США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
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Шоу-бизнес

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В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
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Космос

Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной корпорацией SpaceX, состоится не раньше 24 июня.
Обновлено в 20:09
Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека, Чеха и еще пяти игроков

Из стана "канониров" после истечения контрактов ушли вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор и форвард Дэнни Уэлбек.
Обновлено в 15:52
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Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы

Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.
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