Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости 11:42
Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.
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Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Транспорт
Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае
Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае.
Обновлено в 18:05
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену
У маленькой Машеньки появилась еще одна «мама». Неожиданный подарок получила дочка Леры Кудрявцевой.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Общество
Эликсир с ароматом свежести
Основным производителем оливкового масла считается Испания, которая выпускает 42 процента всего оливкового масла в мире.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова
Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ
Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено в 10:46
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Инновационные лекарства сохраняют жизнь и здоровье: как ими обеспечить пациентов
Инновационные препараты позволяют все более эффективно бороться с онкологическими заболеваниями, особенно на ранних стадиях, сохраняя здоровье людей.
Обновлено в 13:15
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом
В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.
Обновлено в 20:07
Футбол
России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов
Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».
Обновлено в 20:26
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Политика
В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ
Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
Обновлено в 19:39
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Политика
США и Мексика достигли соглашения по иммиграции
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Космос
Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня
Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной корпорацией SpaceX, состоится не раньше 24 июня.
Обновлено в 20:09
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека, Чеха и еще пяти игроков
Из стана "канониров" после истечения контрактов ушли вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор и форвард Дэнни Уэлбек.
Обновлено в 15:52
ЖКХ
Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы
Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56