Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости вчера в 11:42
Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
Политика
Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленях
Политик заявил, что «ползать на коленях» тоже не нужно. Он уверен, что вопрос можно решить по-деловому.
Обновлено вчера в 05:13
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Бари Алибасов находится в состоянии искусственной комы
Врачи ввели Бари Алибасова в состояние искусственной комы. Об этом сегодня, 6 июня, пишет агентство РИА Новости.
Обновлено 06 июня в 15:34
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Глава Пентагона и министр обороны Греции провели переговоры
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и глава Минобороны Греции Эвангелос Апостолакис провели переговоры в Пентагоне.
Обновлено в 00:15
Общество
Современный сад в Новокубанске: сказка становится былью
Всего второй год, как в Новокубанске у микрорайона Капланово в чистом поле вырос диковинный сад ООО «Южная плодоовощная компания».
Обновлено вчера в 07:43
Наука
Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
«Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net
Венчурный фонд «Ростелекома» «Коммит кэпитал» совместно с VEB Ventures договорились об инвестировании 300 млн руб. в российского разработчика ПО под брэндом Brain4Net.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарную помощь Алеппо
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары
Чтобы избежать указанных последствий специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.
Обновлено 06 июня в 01:59
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка
В украинском Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка.
Обновлено вчера в 19:45
Культура
Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
Московские врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб
Врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб, рассказали Агентству "Москва" в медучреждении.
Обновлено вчера в 10:55
Культура
Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:59
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубль
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Почему у ребёнка часто идёт кровь из носа?
Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Одна из причин частых кровотечений – недостаток витамина С, поэтому в рацион необходимо добавить цитрусовые, цветную и белокочанную капусту, отвар шиповника, смородину.
Обновлено вчера в 23:58
Музыка
Рэпер-трансвестит снялся в новом клипе Мадонны
Американская певица Madonna выпустила клип на песню "Dark Ballet", в котором снялся рэпер-трансвестит Микки Бланко, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 00:22
Гаджеты
Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»
Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского
Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Гаджеты
Apple патентует пульт ДУ, в котором кнопки заменены сенсорной панелью
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 12:16
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции Хама
Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции Хама.
Обновлено вчера в 02:24