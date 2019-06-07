Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сценыРИА Новости вчера в 11:42

Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.
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Появилось видео спасения Си Цзиньпина от падения охранниками Путина

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Видео: охрана Путина уберегла Си Цзиньпина от падения со сцены

РЕН ТВвчера в 13:44

Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на ПМЭФ

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Lenta.ruвчера в 11:49

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РИА Новостивчера в 11:42

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Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Газета.Ruвчера в 11:58
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