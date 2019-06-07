Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от паденияИзвестия 12:47
Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
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Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Кино
Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе
Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
Обновлено в 10:55
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Политика
«Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ
Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Обновлено в 09:56
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено 05 июня в 04:32
Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия — Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 13:59
Происшествия
В МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы»
Задержанный корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов прошёл медицинское освидетельствование, но при этом отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы.
Обновлено в 11:35
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Политика
Пашинян заявил о планах получить от России «немаленькое» оружие
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным поставку оружия в страну.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Число пострадавших боевиков «Азова» около Новолуганского увеличилось
Еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии «Азов», признанного Конгрессом США неонацистским, были ранены в ходе боевых действий около поселка Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.
Обновлено в 10:54
Политика
Суд Украины арестовал российские «Русланы»
В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним
Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек на столе
Жительница Омска убила двухлетнюю дочь. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 03:33
Политика
На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Политика
США ввели санкции против нефтехимической промышленности Ирана
Компания Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC) внесена в черный список за оказание финансовой поддержки экономическому крылу КСИР.
Обновлено в 11:33
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Политика
Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери
Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской начал подготовку к рождению сестры
Сегодня сын фигуриста и Яны Рудковской откровенно признался, что не может дождаться, когда же у него появится младшая сестренка.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05