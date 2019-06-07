Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от паденияИзвестия 12:47

Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
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Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе

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Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на ПМЭФ

ТАСС11:05
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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