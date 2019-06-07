Политика
Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сценыRT на русском 15:03
Отмечается, что представители китайской делегации громко приветствовали Си Цзиньпина и всячески привлекали его внимание. Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
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В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
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Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно
Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
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Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
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Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
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Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
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Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами
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Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
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СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме
В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
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«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
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Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
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«Реал» начал продавать футболки Азара
В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.
Обновлено в 11:19
Автоспорт
Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 12:06
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
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Обновлено в 11:34
Экономика
Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России
Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
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Энергетика
Датский участок «Северного потока - 2» построят за 5 недель
Строительство участка "Северный поток - 2" в Дании займет максимум пять недель, рассказал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено в 14:34
Политика
Чайка призвал вернуть прокурорам право на аресты
Трудовые права и оправдательные приговоры: о чём было выступление Чайки в Госдуме "Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессе", – заявил глава ведомства (цитата по "Ведомостям").
Обновлено в 06:40
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Обновлено в 09:22
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
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Обновлено в 05:51
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Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
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Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
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Собчак помирила Пригожина и Киркорова
Телеведущая Ксения Собчак помирила продюсера Иосифа Пригожина и поп-исполнителя Филиппа Киркорова, передает издание "Дни.ру".
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Армия и оружие
Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии
Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено в 09:44