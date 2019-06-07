Политика

Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сценыRT на русском 15:03

Отмечается, что представители китайской делегации громко приветствовали Си Цзиньпина и всячески привлекали его внимание. Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
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Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе

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