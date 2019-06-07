Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сценыRT на русском 15:03

Отмечается, что представители китайской делегации громко приветствовали Си Цзиньпина и всячески привлекали его внимание. Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.

Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены

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