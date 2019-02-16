Охранник Порошенко вцепился в корреспондента «России 1»Lenta.ru 07:36

Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной.

Сотрудник охраны президента Украины Петра Порошенко вцепился в руку корреспондента телеканала «Россия 1», сообщает Вести.Ru. Это произошло в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Меркель предостерегла ЕС от разрыва отношений с Россией Геостратегически Европа не заинтересована в разрыве всех отношений с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Единоборства Харитонов был госпитализирован после удара в пах от Митриона На 15-й секунде россиянин получил удар ногой в пах, после чего не смог продолжить бой и был госпитализирован.

Происшествия Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.

Происшествия Банк «Восточный» признали потерпевшим по делу Майкла Калви Банк "Восточный" признан потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей.

Происшествия ФСИН выявила новые нарушения в ярославской колонии № 1 «Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии № 1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осуждённых и сотрудников учреждения», — говорится в заявлении.

Политика Рябков: США нацелены на продвижение своих подходов США нацелены на продвижение своих подходов независимо от угроз и издержек для мировой безопасности, заявил 16 февраля заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя выступление вице-президента Америки Майка Пенса на конференции по безопасности в Мюнхене.

Происшествия Ватикан признал экс-архиепископа Вашингтона виновным в педофилии Бывший архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик, который ранее был вынужден покинуть Кардинальскую коллегию, признан церковным судом виновным в педофилии, сообщила в субботу ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).

Политика Замглавы МИД Британии заявил о «глубоких разногласиях» с Россией Замглавы МИД Британии Алан Данкан на встрече с российским коллегой Владимиром Титовым в Мюнхене заявил о "глубоких разногласиях" между странами, но отметил, что диалог должен продолжаться, сообщил РИА Новости представитель Форин-офиса.

Шоу-бизнес Избитая жена Марата Башарова подает на развод Жена артиста Марата Башарова Елизавета Башарова заявила, что уходит от мужа. Об этом она написала в инстаграмме.

Политика Aurus принял участие в соревнованиях гаража особого назначения ФСО Прокат на Aurus (проект "Кортеж") завершил февральские соревнования по скоростному маневрированию автомобилей гаража особого назначения ФСО РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Судан остался без электричества Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации уточняет, что речь идет об отключении электричества по всей стране.

Политика Гуаидо сообщил о попытках установить дипотношения с Россией и Китаем Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, в интервью газете Financial Times заявил о попытках венесуэльской оппозиции установить дипломатические отношения с Россией и Китаем.

Политика Минюст разъяснил применение новой статьи о наказании лидеров ОПГ Новая статья Уголовного кодекса об отдельном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) будет распространятся на лиц, создавших и возглавивших преступные сообщества уже после вступления статьи в силу.

Политика На Украине предложили поставлять газ в Европу вместо России Украина может заменить Россию как поставщик газа в Европу — такое мнение высказал кандидат в президенты, лидер партии "Основа", депутат Верховной рады Сергей Тарута.

Происшествия Пять человек отравились угарным газом в Воронеже Пять человек пострадали из-за отравления угарным газом в жилом доме в Воронеже, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.