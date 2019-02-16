Охранник Порошенко толкнул журналиста «России 1»Комсомольская правда 09:01

с чего всё началось

Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первая подобная выходка Порошенко. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, во время 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке один из российских журналистов задал президенту Украины вопрос о возможном размещении миротворцев в Донбассе.

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