Происшествия

Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил МамаеваRT на русском 10:17

Сергей Козлов, охранник клуба «Эгоист», возле которого произошла драка футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем телеведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком, допустил, что конфликт начала пострадавшая сторона.
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Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем

РБК13:20

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

РИА Новости11:24

Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева

RT на русском10:17

Охранник ночного клуба — о драке с участием футболистов: «Тогда Мамаев спросил, ведется ли здесь видеозапись»

Матч ТВ11:53

Охранник стриптиз-клуба: Водитель первым начал «бычить» и толкнул Мамаева

Life.ru10:39

Свидетель рассказал о действиях Кокорина и Мамаева после драки с водителем

Газета.Ru11:59

Охранник стрип-клуба: Мамаев не пытался купить доступ к видеозаписи

Чемпионат11:37
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Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Обновлено в 14:09
Политика

Глава МИД Украины Климкин обвинил россиян в «культе Сталина»

Как сообщает издание "Историческая правда", министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные опроса, проведенного среди граждан России, об их отношении к личности советского лидера Иосифа Сталина.
Обновлено в 19:50
Футбол

Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2). Таким образом, туринский клуб завершил выступление в турнире.
Обновлено в 17:53
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский раздает билеты в фан-зону на стадионные дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил в своем фейсбуке раздачу бесплатных билетов на стадионные дебаты с президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 19:30
Общество

Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей

Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Технологии

Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса

Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам

Обновлено в 19:56
Происшествия

СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета

Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Общество

«Тинькофф инвестиции» решили привлекать на брокерские счета конкурсом на 4,2 млн рублей

Брокерский сервис «Тинькофф инвестиции» объявляет о начале акции с общим призовым фондом 4,2 млн рублей.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Игры

Видео: релизный трейлер дополнения «Судьба Атлантиды» к Assassin’s Creed Odyssey

Обновлено в 15:20
Политика

Дагестан и Чечня приостановили работу по уточнению границы

Как сообщил спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой приостановлены.
Обновлено в 15:51
Кино

В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Немецких националистов оштрафовали за получение денег из-за границы

По законам ФРГ, политики не могут получать финансирование из-за границы, и теперь партия должна выплатить полученные ее членами средства в трехкратном объеме.
Обновлено в 19:42
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Авто

Lexus презентовал первый минивэн в истории марки

Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

Обновлено в 18:43
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей

Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Reuters: Триполи подвергся ракетному обстрелу

Обновлено в 19:34
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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