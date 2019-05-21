Политика

Охрана не пускала Ляшко к ЗеленскомуГазета.Ru 04:01

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости". Это произошло из-за того, что Ляшко отказывался сдавать телефон, на котором вел прямую трансляцию.
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Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Газета.Ru04:01
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