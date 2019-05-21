Политика
Охрана не пускала Ляшко к ЗеленскомуГазета.Ru 04:01
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости". Это произошло из-за того, что Ляшко отказывался сдавать телефон, на котором вел прямую трансляцию.
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МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
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Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
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Суд в Чечне назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об УДО Титиеву
Шалинский городской суд Чечни назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости во вторник в суде.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Российские младшеклассники отравились крысиным ядом
Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
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Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
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Общество
Госдума приняла закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое
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Авто
Импорт праворульных машин станет дороже из-за нового регламента
По информации портала vl.ru, документ подорожал отчасти из-за закрытия одной из трех имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий, а также из-за ужесточения требований к остальным организациям.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
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Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Грунт из-под здания Госдумы могла вымыть Неглинка
Накануне участник заседания Совета Думы сообщил "Интерфаксу", что в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции зала заседаний нижней палаты парламента придется провести дополнительные исследования.
Обновлено в 07:13
Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»
"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено в 00:30
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 появились в продаже
На одном из сайтов бесплатных объявлений в продаже появились уникальные ЗИЛ-133ГЯ с новой резиной и без пробега.
Обновлено в 00:58
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам
Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.
Обновлено в 06:46
Технологии
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Общество
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено вчера в 05:54
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Культура
В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»
Как сообщает в своем блоге музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь».
Обновлено 19 мая в 03:49
Кино
Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин
Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Авто
В России стартует серийный выпуск электромобилей
На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20