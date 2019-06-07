Политика

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сценыГазета.Ru 11:58

Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что делегаты из Китая подбежали к сцене и пытались привлечь внимания лидера КНР.
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Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе

РБК13:48

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Газета.Ru11:58

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Си Цзиньпин чуть не упал рядом с Путиным

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Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

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Си Цзиньпин едва не упал со сцены на ПМЭФ

Взгляд.ру11:27

Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на ПМЭФ

ТАСС11:05
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Оперативники выяснили что, подозреваемый осуществлял закладки наркотических средств в тайники по районам города с целью их дальнейшего сбыта бесконтактным способом.
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Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

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Президент США Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, как Марс.
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