Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сценыГазета.Ru 11:58

Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что делегаты из Китая подбежали к сцене и пытались привлечь внимания лидера КНР.

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

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