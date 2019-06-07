Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сценыГазета.Ru 11:58
Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что делегаты из Китая подбежали к сцене и пытались привлечь внимания лидера КНР.
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Политика
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Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
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Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
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Политика
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Президент США Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, как Марс.
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Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира
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Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
ЖКХ
Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы
Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
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Второй запуск ракеты «Ангара-А5» будет совершен без спутника
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Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
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