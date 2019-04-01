Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом ЗеленскогоLenta.ru вчера в 20:29
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
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Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в „ситуации“
— Иван Охлобыстин, актёрНТВ 02:15
с чего всё началось
Актер Иван Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте» прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на шуточный ролик, записанный вместе с актером Михаилом Пореченковым.РБКвчера в 21:39
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