Охлобыстин простил назвавшего его идиотом ЗеленскогоLenta.ru вчера в 20:29

с чего всё началось

Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в „ситуации“

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

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Политика Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.

Энергетика Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Политика Песков ответил Зеленскому по Крыму и Донбассу Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению территорий и компенсации убытков.

Спорт Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил Ханты-Мансийск местом проведения национального первенства 2020 года.

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Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

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Экономика Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Политика Зеленскому и Порошенко стало не до смеха Петр Порошенко, который, судя по первым данным ЦИКа, тоже проходит во второй тур, так просто сдаваться не намерен.

Происшествия Елизавета II решила не водить машину на дорогах общего пользования Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования в связи с недавней аварией с участием ее супруга.

Происшествия Суд приговорил к штрафу второго фигуранта по делу орловских иеговистов Железнодорожный райсуд Орла признал местного жителя Сергея Скрынникова виновным в участии в деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», которая была признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году, и приговорил его к штрафу 350 тыс. руб. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант» Как сообщил местный портал Е1, неизвестные разгромили редакцию, сломали компьютеры и похитили жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора.

Футбол «Анжи» не принял отставку Адиева Руководство махачкалинского футбольного клуба «Анжи» не приняло заявление Магомеда Адиева об отставке с поста главного тренера команды.

Спорт Тина Канделаки заключила контракт с RT Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в марте подписала годовой контракт с RT.

Политика Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.

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Армия и оружие Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Политика В ЦИК Украины рассказали, как голосовали ВСУ в Донбассе Результаты голосования на специальных участках для ВСУ в зоне военной операции в Донбассе не отличаются от результатов по всей стране, заявил замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.