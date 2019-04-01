Охлобыстин простил назвавшего его идиотом ЗеленскогоLenta.ru вчера в 20:29

с чего всё началось

Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в „ситуации“

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