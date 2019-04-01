Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом ЗеленскогоLenta.ru вчера в 20:29
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
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Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в „ситуации“
— Иван Охлобыстин, актёрНТВ 02:15
с чего всё началось
Актер Иван Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте» прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на шуточный ролик, записанный вместе с актером Михаилом Пореченковым.РБКвчера в 21:39
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Финансы
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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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Технологии
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Политика
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Авто
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В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А
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Армия и оружие
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Санкт-Петербургский городской суд своим решением открыл дорогу рассмотрению судебного иска двух жителей города к городским службам в связи с плохой уборкой снега в сезон 2018−2019 года.
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Политика
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Клаудио Раньери: «Никогда не жалел о том, что возглавил „Рому“»
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери подвел итоги разгромного поражения от «Наполи» (1:4) в рамках 29-го тура чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06