Охлобыстин ответил на оскорбление ЗеленскогоРИА Новости вчера в 19:19

с чего всё началось

Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует. Мы не считаем его идиотом.

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Ранее Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.

Политика Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Авто Renault в феврале реализовала в России 8,5 тысяч автомобилей По данным «АВТОСТАТ» концерн Renault в феврале текущего года реализовал на российском рынке 8 499 автомобилей, что на 25% меньше показателей прошлого года.

Общество Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине.

Экономика В России изменятся правила начисления зарплат Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.

Политика В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Путешествия Россияне назвали самых воспитанных туристов Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.

Экономика Столичный малый бизнес теряет привлекательность Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).

Политика Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».

Происшествия Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.

Политика Назван девиз правления нового императора Японии Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва.

Гаджеты Недорогой смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах Известная компания Samsung намерена в апреле представить линейку новых смартфонов, входящих в серию Samsung Galaxy A. Новинки не претендуют на звание флагманских устройств, однако уровень производительности и дизайн некоторых моделей все же вызвал высокий интерес у пользователей.

Происшествия В Новосибирске два человека пойдут под суд за избиение полицейского Мужчина и женщина – владельцы собаки бойцовой породы – в Новосибирске пойдут под суд за оскорбление и избиение полицейского, который сделал им замечание, что пес гуляет без намордника, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Политика Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко Последние предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины были сорваны сегодня в связи с тем, что двое участников заявленной передачи – президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский – не пришли и политику Юлии Тимошенко пришлось сидеть в студии одной.

Происшествия В Новой Москве неизвестные выстрелили в мужчину из травмата В поселке Коммунарка в Новой Москве после конфликта с двумя неизвестными госпитализирован мужчина с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

Технологии СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты Мониторинг кассовой техники в РФ выявил мошеннические манипуляции, направленные на сбор персональных данных клиентов.

Экономика «Магнит» решил отблагодарить своего президента на 670 млн рублей По информации издательства, с 1 по 5 апреля руководство торговой сети, второй по количеству магазинов в России, запланировало выкупить на рынке свои акции на сумму 670,4 миллионов рублей.

Экономика Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.

Музыка Юная волгоградка София Тихомирова вышла из проекта «Голос. Дети» Все трое показали красивый вокал и эмоциональное выступление, однако по правилам продолжить участие в конкурсе может только один участник из трио.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.