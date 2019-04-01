Охлобыстин ответил на оскорбление ЗеленскогоРИА Новости 19:19

с чего всё началось

Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом.

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Ранее Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7 В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.

Космос СМИ: Китай вывел на орбиту спутник «Тяньлянь 2-01» Китай в воскресенье вечером успешно вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Политика Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.

Экономика ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.

Происшествия В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.

Политика Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Политика Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.

Хоккей «Детройт» обыграл «Бостон» в матче НХЛ "Детройт Ред Уингз" обыграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Общество Александр Друзь объявил об уходе на пенсию Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.

Политика Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.

Армия и оружие Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.

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Происшествия Российская туристка погибла в ДТП на Бали На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.

Экономика Деньги уходят в страны с благоприятным климатом Деньги уходят в страны с благоприятным климатом Данные EPFR свидетельствуют, что в марте иностранные инвесторы стали активнее выводить средства из фондов, ориентированных на российский рынок.

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Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.