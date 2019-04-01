Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление ЗеленскогоРИА Новости 19:19
Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Ранее Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.
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Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом.
— Иван Охлобыстин, актёрЦарьград 19:50
с чего всё началось
Актер Иван Охлобыстин на своей странице «Вконтакте» прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на шуточный ролик, записанный вместе с актером Михаилом Пореченковым.РБК21:39
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