Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление ЗеленскогоРИА Новости вчера в 19:19
Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Ранее Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.
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Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует. Мы не считаем его идиотом.
с чего всё началось
Актер Иван Охлобыстин на своей странице «Вконтакте» прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на шуточный ролик, записанный вместе с актером Михаилом Пореченковым.РБКвчера в 21:39
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В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
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Политика
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Технологии
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Общество
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Политика
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Общество
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Общество
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Обновлено вчера в 06:29
Экономика
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Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Владимир Зеленский назвал Пореченкова и Охлобыстина «идиотами»
Обновлено вчера в 09:55
Спорт
Непомнящий поднялся на седьмое место в рейтинге ФИДЕ
Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятого на седьмое место, на счету шахматиста 2773 очка.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Экономика
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Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено 30 марта в 05:49
Происшествия
В США признали невиновными двух мужчин, отсидевших в тюрьме 42 года
В США были отменены обвинительные приговоры двум мужчинам, отсидевшим 42 года в тюрьме за убийство. Об этом сообщает CBS Evening News.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур
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Политика
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Обновлено вчера в 17:54
Единоборства
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Обновлено вчера в 12:12
Путешествия
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Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.
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Хоккей
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«Сан-Хосе Шаркс» сразится с «Вегас Голден Найтс» в первом раунде плей-офф Западной конференции НХЛ сезона-2018/19.
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Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
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Политика
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
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Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»
Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
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Происшествия
20 человек сгорели в автобусе в Перу
Обновлено вчера в 23:22