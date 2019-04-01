Охлобыстин ответил на оскорбление ЗеленскогоРИА Новости вчера в 19:19

с чего всё началось

Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует. Мы не считаем его идиотом.

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Ранее Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.

Авто Процесс утилизации автомобилей в Германии В процессе утилизации с машины снимаются колеса и все детали, находящиеся в приемлемом состоянии, сливаются все имеющиеся жидкости.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского» По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).

Технологии Шпионское ПО годами маскировалось под приложения на Android ПО маскировалось под приложения от мобильных операторов или сервисные приложения для улучшения работы устройств.

Общество Социальные пенсии в России увеличились Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.

Политика Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.

Общество Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Экономика Столичный малый бизнес теряет привлекательность Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).

Экономика Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Спорт Непомнящий поднялся на седьмое место в рейтинге ФИДЕ Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятого на седьмое место, на счету шахматиста 2773 очка.

Происшествия Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Экономика Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Армия и оружие Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.

Происшествия В США признали невиновными двух мужчин, отсидевших в тюрьме 42 года В США были отменены обвинительные приговоры двум мужчинам, отсидевшим 42 года в тюрьме за убийство. Об этом сообщает CBS Evening News.

Политика Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур На третьем месте идет Юлия Тимошенко с 14% голосов. Опрос был проведен двумя телеканалами по заказу ТСН.

Здоровье Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.

Единоборства Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.

Путешествия Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.