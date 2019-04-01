Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление ЗеленскогоИзвестия 20:43

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
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Охлобыстин: Зря Зеленский нас с Пореченковым идиотами назвал, мы считали его умным человеком

Комсомольская правда20:49

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Lenta.ru20:29

Охлобыстин отреагировал на слова Зеленского: Он останется нашим другом

Life.ru20:43

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Известия20:43

Охлобыстин ответил на слова Зеленского о ролике российских актёров

RT на русском20:08

Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского

РИА Новости19:19

Охлобыстин обиделся на Зеленского за его оценку юмористического ролика

URA.Ru20:46
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Политика

В России стартовал весенний призыв

Обновлено в 19:41
Происшествия

Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы

Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Политика

Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов

Опросы на выходе с избирательных участков показывают, что первое и второе места на состоявшихся в воскресенье выборах президента Украины занимают шоумен Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века

Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено в 10:10
Футбол

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»

Обновлено в 19:00
Авто

Great Wall начнёт сотрудничать с Brabus

Китайский автогигант Great Wall Motor и знаменитое тюнинг-ателье Brabus Automotive (Германия) заключили договор о сотрудничестве.
Обновлено в 09:30
Транспорт

Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

Обновлено в 08:27
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Интернет

Скандалы, анекдоты, чаты: что искали в Рунете 20 лет назад

По результатам исследования компании Mediascope, с 2012 года первую строчку по посещаемости в России занимает «Яндекс» — сюда включен как сам поисковик, так и другие сервисы компании.
Обновлено в 17:02
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Оздоев: «Целовал Ракицкого на удачу, как Лоран Блан»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев объяснил, почему поцеловал в голову своего одноклубника Ярослава Ракицкого перед голевым ударом украинца со штрафного в матче 21-го тура РПЛ (3:1).
Обновлено в 12:00
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Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено в 12:24
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
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Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android

Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Финансы

Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России

Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Первый в этом году пуск ракеты «Протон» с Байконура планируется 23 мая

Первый в 2019 году старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» планируется осуществить 23 мая с космодрома Байконур.
Обновлено в 20:56
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На Украине отдавали голоса «за Путина»

Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено в 12:53
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Обновлено в 15:59
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И это не шутка

Уже не помню, когда познакомилась с академиком Валентином Покровским.
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Политика

Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова

Обновлено в 10:49
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От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний

Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.
Обновлено в 01:04
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Более 34 тысяч москвичей получили паллиативную помощь в 2018 году

Порядка 34 тысяч жителей Москвы получили паллиативную помощь в 2018 году. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов

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Вышел первый трейлер хоррора «Проклятие Аннабель-3»

Pictures появился трейлер фильма ужасов «Проклятие Аннабель-3», режиссером которого выступил Гари Доберман.
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Уха мелового периода: Археологи нашли рыбу, размазанную метеоритом

В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
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Российская молодежь не считает образование залогом трудоустройства

Российская молодежь не считает наличие образования первостепенным фактором при трудоустройстве.
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Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
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Цукерберг выступает за регулирование Интернета

В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
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