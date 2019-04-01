Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление ЗеленскогоИзвестия 20:43
Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
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Охлобыстин: Зря Зеленский нас с Пореченковым идиотами назвал, мы считали его умным человеком
Комсомольская правда20:49
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