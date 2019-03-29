Политика
Охлобыстин и Пореченков снялись в шуточном ролике о ЗеленскомИзвестия 00:44
Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые еще в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата, записали шуточный ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видео было опубликовано на странице Охлобыстина в соцсети Instagram.
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США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
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