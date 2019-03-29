Охлобыстин и Пореченков снялись в шуточном ролике о ЗеленскомИзвестия 00:44

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые еще в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата, записали шуточный ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видео было опубликовано на странице Охлобыстина в соцсети Instagram.

Охлобыстин и Пореченков снялись в шуточном ролике о Зеленском

Армия и оружие Гриценко пообещал за каждого погибшего бойца ВСУ убивать 10 ополченцев Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что необходимо перенимать опыт Израиля по ведению боевых действий В интервью порталу "Цензор.НЕТ" кандидат в президенты Украины пообещал в случае своей победы ужесточить военную операцию в Донбассе.

Армия и оружие В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая «Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море «Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Общество Голикова рассказала, когда завершат пересмотр санитарных норм по питанию Работа по пересмотру санитарных норм в части питания, которую начал Роспотребнадзор, должна быть завершена в 2019 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллеги ведомства.

Футбол Кикнадзе считает Гилерме лучшим вратарём России Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал скандальные высказывания нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России, а также назвал голкипера железнодорожников Маринато Гилерме лучшим вратарём страны.

Общество Юнармейцы получат дополнительные баллы к ЕГЭ Более 20 российских вузов добавят при поступлении баллы к результатам ЕГЭ участников движения «Юнармия», рассказал начальник Главного штаба организации Роман Романенко.

Политика Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

Здоровье В Великобритании растет популярность антидепрессантов В Великобритании установлен рекорд по числу выписанных рецептов на антидепрессанты.

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.

Экономика Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.

Политика Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.

Экономика Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.

Спорт Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.

Происшествия В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.

Игры Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.

Происшествия Мину времен ВОВ нашли на стройплощадке в Москве Рабочие обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ) на стройплощадке на северо-востоке Москвы.

Гаджеты В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.

Происшествия Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.

Армия и оружие Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".

Финансы Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.

Происшествия В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации назвали самые распространенные среди россиян венерические болезни.

Авто УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа» Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.