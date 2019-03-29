Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» ЗеленскогоRT на русском 04:33

Российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины. Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

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