Политика
Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» ЗеленскогоRT на русском 04:33
Российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины. Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.
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Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
15 января британский государственный реестр юрлиц уведомил Telegram Messenger LLP, что, "если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено".
Обновлено в 04:54
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
В Intel обнаружили технологию, ставшую уязвимостью
Аналитическими специалистами Positive Technologies было проведено небольшое исследование, в ходе которого выявлена недокументированная технология в Intel-процессорах.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой
Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
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Кино
HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:00
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Авто
На автомобили Ford приходится более 3% всего автопарка России
На 1 января 2019 года в России числилось 1,3 млн автомобилей Ford, что составляет 3,2% от всех легковых машин в стране.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия
WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии
Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено вчера в 06:55
Космос
США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи
Ракета-носитель Electron («Электрон») американской компании Rocket Lab успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика
Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»
Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа
Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Семью из трех человек зарезали в Хабаровске
Обновлено в 03:52
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 01:23
Политика
Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ
Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.
Обновлено 27 марта в 16:42
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Энергетика
В 2018 году чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 72%
Общий консолидированный акционерный капитал общества вырос с 718 729 млн рублей на 31 декабря 2017 года до 776 781 млн рублей (снизился в долларах США до $11 182 млн) на 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 04:38
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Ранее в четверг пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство направило требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации траффика.
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 04:53