Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» ЗеленскогоRT на русском 04:33

Российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины. Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.
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Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

РИА Новостивчера в 21:09

Пореченков и Охлобыстин сняли шуточный ролик «в поддержку» Зеленского

РБК03:57

Пореченков и Охлобыстин записали ролик «в поддержку» Зеленского

Газета.Ru03:09

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Известия02:35

Охлобыстин и Пореченков «поддержали» лидера президентской гонки на Украине

Lenta.ruвчера в 22:53

Пореченков и Охлобыстин сняли видео «в поддержку» Зеленского

URA.Ruвчера в 22:03

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

RT на русском04:33
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Общество

Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

15 января британский государственный реестр юрлиц уведомил Telegram Messenger LLP, что, "если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено".
Обновлено в 04:54
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

В Intel обнаружили технологию, ставшую уязвимостью

Аналитическими специалистами Positive Technologies было проведено небольшое исследование, в ходе которого выявлена недокументированная технология в Intel-процессорах.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой

Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Кино

HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:00
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Технологии

Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Авто

На автомобили Ford приходится более 3% всего автопарка России

На 1 января 2019 года в России числилось 1,3 млн автомобилей Ford, что составляет 3,2% от всех легковых машин в стране.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия

WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии

Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено вчера в 06:55
Космос

США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи

Ракета-носитель Electron («Электрон») американской компании Rocket Lab успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
Экономика

Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Общество

Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа

Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Семью из трех человек зарезали в Хабаровске

Обновлено в 03:52
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Политика

Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.
Обновлено 27 марта в 16:42
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Энергетика

В 2018 году чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 72%

Общий консолидированный акционерный капитал общества вырос с 718 729 млн рублей на 31 декабря 2017 года до 776 781 млн рублей (снизился в долларах США до $11 182 млн) на 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 04:38
Авто

Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana

Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Технологии

VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов

Ранее в четверг пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство направило требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации траффика.
Обновлено вчера в 17:24
Экономика

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 04:53
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
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