Политика
Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» ЗеленскогоRT на русском 04:33
Российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины. Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.
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Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Футбол
Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Экономика
Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Технологии
Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях
Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Общество
В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы
В акции примут участие такие знаковые объекты столицы, как храм Христа Спасителя, Госдума РФ и Совет Федерации, Большой театр, стадион «Лужники», парки Горького, ВДНХ, «Сокольники», «Зарядье», «Царицыно».
Обновлено в 02:37
Происшествия
Актрису Елену Корикову обокрали в Москве
Российскую актрису Елену Корикову обокрали возле торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве.
Обновлено в 04:13
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе
Обновлено в 05:02
Технологии
Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность
Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой
Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Sony Mobile скоро объединится с бизнесом Sony Electronics
Формально Sony объединит свой бизнес в области продуктов и решений для обработки изображений (IP&S), бизнеса в сфере домашних развлечений и звука (HE&S) и бизнеса в области мобильных коммуникаций (MC) в единый бизнес в области продуктов и решений для электроники (EP&S). Это довольно многословное утверждение просто означает, что он камеры, телевизоры и смартфоны Sony теперь станут единым бизнесом.
Обновлено в 00:11
Политика
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Ставрополе попавшего на видео с голой женщиной судью лишили статуса
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит экспортный паспорт
Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, почти согласованы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 04:19