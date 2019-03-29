Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» ЗеленскогоRT на русском 04:33

Российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины. Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.
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Пореченков объяснил появление ролика «в поддержку» Зеленского

РБК08:15

Пореченков и Охлобыстин записали ролик в «поддержку» Зеленского

РИА Новости06:06

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Известия02:35

Пореченков и Охлобыстин записали ролик «в поддержку» Зеленского

Газета.Ru03:09

Охлобыстин и Пореченков поделились серией забавных видеосюжетов, «поддержав» Зеленского накануне выборов

Российский Диалог05:57

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Lenta.ruвчера в 22:53

Пореченков и Охлобыстин сняли видео «в поддержку» Зеленского

URA.Ruвчера в 22:03
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Финансы

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Экономика

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США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

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Экономика

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Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
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Технологии

Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях

Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Политика

Лавров начал переговоры с главой турецкого МИД с шутки про танцы

Обновлено в 07:35
Общество

В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы

В акции примут участие такие знаковые объекты столицы, как храм Христа Спасителя, Госдума РФ и Совет Федерации, Большой театр, стадион «Лужники», парки Горького, ВДНХ, «Сокольники», «Зарядье», «Царицыно».
Обновлено в 02:37
Происшествия

Актрису Елену Корикову обокрали в Москве

Российскую актрису Елену Корикову обокрали возле торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве.
Обновлено в 04:13
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
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«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
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Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе

Обновлено в 05:02
Технологии

Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность

Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
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Болельщики ФК «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

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Происшествия

Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
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Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

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Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
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Sony Mobile скоро объединится с бизнесом Sony Electronics

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Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
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Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит экспортный паспорт

Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, почти согласованы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
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